- Potrivit mai multor informații, dictatorul nord-coreean Kim Jong-un ar fi murit dupa o operație pe cord efectuata greșit. Anunțul a fost facut in exclusivitate in presa din China, care a relatat, pe surse, ca liderul Kim Jong-un a murit sau este pe patul de moarte, fara șanse de recuperare. Informația…

- Bursele asiatice inregistreaza pierderi masive, influențate de aprecierea yenului si prabușirea pretului petrolului. Japonia se indreapta spre recesiune Principalele burse din Asia inregistrau pierderi semnificative luni, victime ale propagarii epidemiei mondiale de coronavirus si ale prabusirii pietei…

- Femeia din provincia chineza Hubei a ajuns pe 16 ianuarie in Franta. Ea a fost plasata in carantina intr-un spital din Paris pe 25 ianuarie, fiind suspecta de coronavirus, conform BBC. Ea a murit din cauza infectiei cu virusul ucigas pe 15 februarie. Decesul ei a fost confirmat de ministrul…

- Ministrul sanatații din Franța a anunțat sambata ca un pacient de 80 de ani infectat cu coronavirusul a incetat din viața la Paris, potrivit BFMTV.fr.Primul deces din Europa din cauza coronavirusului a avut loc in Franța. Cazul a fost anunțat de ministrul Sanatații, Agnes Buzyn.Victima este o femeie…

- Initial, oficialii din provincia Hubei, epicentrul imbolnavirilor, indicasera alte cifre, insa ulterior, autoritatile medicale din China au revizuit bilanturile afimand ca unele date au fost dublate. Conform Comisiei Nationale de Sanatate din China, numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus…

- Femeia in varsta de 63 de ani a murit luni, intr-un spital din Teheran, afirma publicația citata, adaugand ca autoritațile au dispus o ancheta in privința cauzei decesului. Oficialii spitalului au anuntat politia cu privire la acest caz. Un purtator de cuvant al ministerului sanatații, Kianush…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi ca 17 cetațeni romani se afla la bordul navei de croaziera aflate in carantina in Japonia, dupa ce un pasager al vasului a fost depistat cu coronavirus. Dintre aceștia, doi sunt turiști, iar ceilalți 15 sunt membri ai echipajului navei, a precizat Ministerul…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in China a ajuns la 490, dupa ce autoritațile din provincia Hubei au anunțat miercuri alte 65 de noi cazuri de deces, arata Agerpres. Numarul persoanelor infectate a depașit 23.500 numai in China. Tot azi, pe un vas de croaziera acostat in orașul japonez…