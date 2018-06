Kim Jong-un debarca in China

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a fost primit marti la Beijing de catre presedintele chinez Xi Jinping, vizita avand loc la o saptamana de la intalnirea istorica din Singapore cu presedintele american Donald Trump, relateaza AFP.

- Liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un a ajuns, marti, in China, unde va discuta cu presedintele Xi Jinping despre summitul sau cu Donald Trump, care a avut loc saptamana trecuta in Singapore, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile nord-coreeane si-au confirmat intentia de a-si distruge arsenalul nuclear, a anuntat secretarul de Stat american Mike Pompeo, care a precizat ca liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a spus personal acest lucru, relateaza Reuters conform News.ro . Liderul nord-coreean urmeaza se se intalnesca…

- Coreea de Nord a amenintat, ieri, sa anuleze summit-ul prevazut luna viitoare intre Kim Jong-un si Donald Trump daca Washingtonul ca continua sa-i ceara sa renunte unilateral la arsenalul sau nuclear. Phenianul a anulat si o intalnire la inalt nivel cu reprezentantii Coreii de Sud in semn de protest…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a fost primit de China cu toate onorurile rezervate marilor sefi de stat - un banchet fastuos, zambete, fotografii cu sotiile, escorta de motociclisti si buchete de flori, relateaza AFP, citata de News.ro. Dupa doua zile de tacere, presa oficiala din cele doua tari a…

- Kim Jong-un s-a pronuntat pentru ”denuclearizarea” peninsulei coreene si a confirmat perspectiva unui summit cu presedintele american Donald Trump, in timpul unei istorice (si tinuta la secret) vizite neoficiale in China. Abia dupa o zi si jumatate de incertidutine, agentia de presa oficiala China…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un, insotit de sotia sa, s-a deplasat in prima sa vizita in strainatate de la venirea la putere in China. A doriat sa discute cu omologul sau chinez Xi Jinping inainte de convorbirile cu presedintele Coreii de Sud, Moon Jae-in, si cel american Donald Trump.

