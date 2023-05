Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat marti ca Rusia va ''prevala'' in lupta sa impotriva asa-zisilor ''imperialisti'', a relatat agentia de presa nord-coreeana KCNA, in remarci despre care se crede ca se refera la Ucraina si sustinatorii ei occidentali, cum sunt Statele Unite, transmite Reuters.Coreea…

- Rusia nu intenționeaza sa „mearga pe calea escaladarii nucleare” in conflictul sau cu Ucraina, „dar nu ar trebui sa i se puna la incercare rabdarea”, a declarat, joi, purtatoarea de cuvant a diplomației lui Putin, Maria Zaharova, conform Reuters. Comentariile sale vin dupa o noua rafala de amenințari…

- Rusia a inceput sa foloseasca noile sale tancuri de lupta T-14 Armata pentru a trage asupra pozițiilor ucrainene, „dar nu au participat inca la operațiuni de asalt direct”, a relatat marți, 25 aprilie, agenția de presa de stat RIA Novosti , citand o sursa apropiata problemei, informeaza Reuters. RIA…

- Rusia a anuntat vineri ca toate avioanele de lupta furnizate Ucrainei de statele occidentale vor fi distruse, dupa ce statele membre NATO Polonia si Slovacia s-au angajat sa trimita avioane de lupta MiG-29 Kievului, relateaza Reuters, citata de Agerpres. De la declansarea invaziei ruse in Ucraina in…

- Președintele chinez Xi Jinping se va afla in Rusia in perioada 20-22 martie pentru o vizita de stat, a anunțat vineri Kremlinul, conform The Guardian. „In timpul convorbirilor, ei vor discuta chestiuni de actualitate privind dezvoltarea in continuare a relațiilor de parteneriat cuprinzator și a cooperarii…

- Dupa invazia declanșata de Putin in Ucraina și mobilizarea rezerviștilor din septembrie, in Rusia a inceput un adevarat exod al locuitorilor, care au fugit in strainatate. Astfel, aproximativ 1 milion de persoane au parasit țara, iar printre destinațiile preferate a fost orașul Dubai din Emiratele Arabe…

- Statele Unite ale Americii considera ca peninsula ucraineana Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal in 2014, ar trebui cel putin demilitarizata, iar Washingtonul sprijina atacurile ucrainene asupra unor tinte militare de pe acest teritoriu, a declarat subsecretarul de stat al SUA, Victoria Nuland,…

- Statele Unite ale Americii (SUA) le-au transmis cetatenilor lor sa paraseasca Rusia in cel mai scurt timp din cauza razboiului din Ucraina si a riscului unor arestari arbitrare din partea agentiilor ruse de aplicare a legii, relateaza luni Reuters. ”Cetatenii Statelor Unite care locuiesc sau calatoresc…