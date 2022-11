Kim Jong Un bagă spaima în Occident - Vizează deținerea celei mai puternice forțe nucleare din lume Anuntul vine dupa ce liderul de la Phenian a inspectat lansarea noii rachete balistice intercontinentale Hwasong-17 (ICBM) si s-a angajat, pe 18 noiembrie, sa contracareze amenintarile nucleare ale SUA cu ajutorul armelor nucleare.Construirea fortei nucleare este menita sa protejeze in mod eficient demnitatea si suveranitatea statului si poporului, iar "scopul sau final este de detinerea celei mai puternice forte strategice la nivel mondial, forta absoluta fara precedent in acest secol", a afirmat Kim Jong Un in ordinul de promovare a ofiterilor.El a numit Hwasong-17 "cea mai puternica arma strategica… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

