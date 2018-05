Stiri pe aceeasi tema

- Asteptarile SUA si ale Coreei de Nord privind denuclearizarea, in perspectiva summit-ului dintre presedintii Donald Trump si Kim Jong-un, par sa fie fundamental diferite, dupa ce in acelasi document in care anunta oprirea testelor nucleare, liderul de la Phenian spunea ca arsenalul nuclear va fi mentinut,…

- Infamul conducator al Coreei de Nord, Kim Jong-un, face un pas istoric pentru regimul sau. De cand a preluat puterea, in anul 2011, dupa moartea tatalui sau, Kim Jong-il, liderul de la Phenian nu a intreprins nicio calatori in afara granițelor statului foarte retras. In mijlocul unor frici care vizeaza…

- Oferta vine la o zi dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca este dispus sa se intalneasca cu Kim Jong-un pentru discutii privind programul nuclear al Coreei de Nord. Ar fi prima intalnire fata in fata dintre liderii celor doua tari. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate.…

- Coreea de Sud intentioneaza sa delege un trimis special in Coreea de Nord pentru a incuraja discutiile directe intre Washington si Phenian in vederea incheierii programului nuclear al regimului lui Kim Jong-un, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Moon i-a comunicat planurile sale lui Trump…

- Cit a costat vizta surorii lui Kim Jon-un in Coreea de Sud. Coreea de sud a cheltuit 240 de milioane de woni, adica aproximativ 224.000 de dolari, pentru a o gazdui pe Kim Yo Jong, sora liderului suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-un, și a angajaților ei, in decursul celor trei zile de vizita in contextul…

- Un conducator important din Coreea de Nord simte furia lui Kim Jong-un. Dupa o inspecție a oficialilor Phenianului raspunzatori cu conduita funcționarilor, șeful Biroului Politic General (GPB) trebuie sa ”dispara” din viața publica, așa cum mulți alții au facut-o inaintea lui.

- Ultimele referiri facute de președintele Statelor Unite, Donald Trump, la regimul din Coreea de Nord au avut in vedere marile probleme legate de respectarea drepturilor omului din statul comunist. Totuși, experții sunt de parere ca aceasta accentuare ascunde in spate o dorința a administrație prezidențiale…