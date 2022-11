Stiri pe aceeasi tema

- Kim Jong-un este un mare fan al fotbalului și exista zvonuri ca vrea cumpere, printr-un intermediar, clubul Manchester United, dupa ce familia Glazer a anunțat ca este gata sa vanda. Dictatorul din Coreea de Nord a fost de acord ca meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal sa se vada și in țara…

- Luni, in marja summitului G20 din Indonezia, presedintele Statelor Unite ii va comunica liderului chinez ca este in interesul Beijingului "sa joace un rol constructiv in limitarea celor mai rele tendinte ale Coreei de Nord", a declarat consilierul pentru securitate nationala, Jake Sullivan, la bordul…

- Activitatea scolii-gradinita din satul Mereni, Anenii Noi a fost sistata temporar, dupa ce tavanul dintr-o clasa a cazut peste copii. Decizia a fost luata de catre comisia situatii exceptionale din localitate. Pina primaria va identifica sali de studii pentru cei 284 de copii care invatau in aceasta…

- Imagini ireale din Coreea de Nord, cu sute de militari care incearca disperati sa il atinga pe Kim Jong-un, aflat intr-o barca, au ajuns virale. Happy people of North Korea see off their leader, who is sailing away from them on a boat. pic.twitter.com/c4yGuiMtde— NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2022 Imaginile…

- Coreea de Nord a negat miercuri ca a furnizat arme Rusiei. Informația a fost publicata de presa de stat, la cateva saptamani dupa ce Statele Unite au declarat ca Moscova se indreapta spre Phenian pentru a-si reface stocurile de armament și muniție. epuizate de invazia din Ucraina.

- Kim Jong-un, 38 de ani, liderul din Coreea de Nord, și-a construit recent opt ​​vile vecine, ca sa impiedice posibilii asasini sa știe exact in ce proprietate se afla, a raportat platforma online Latestly . Toate cele opt conace au fost construite intr-o zona din capitala Coreei de Nord, Phenian, cunoscuta…