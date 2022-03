Kim Jong Un, apariție în stil Top Gun și Gangnam Style la testarea rachetei balistice (VIDEO) Costumat in geaca de piele si ochelari de soare si flancat de militari in uniforma. Așa a ieșit Kim Jong dintr-un hangar, ale carui uși se deschidea ușor, in slow motion. Comentatorii internationali l-au comparat cu celebra pelicula americana Top Gun, dar si cu hitul sud-coreean de K-pop Gangnam Style. Televiziunea de stat nord coreeana a difuzat joi un clip foarte elaborat, de la testul de racheta balistica intercontinentala, cu numeroase efecte video. Costumat in geaca de piele si ochelari de soare si flancat de militari in uniforma, Kim Jong Un este prezentat in slow motion in timp ce merge… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

