- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, in vizita la Phenian, a fost primit pentru prima oara de liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe care l-a invitat in Rusia, a indicat Ministerul rus al Afacerilor Externe, relateaza AFP.

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a reafirmat angajamentul privind denuclearizarea "completa" a Peninsulei Coreea, a declarat presedintele sud-coreean Moon Jae-In, dupa intrevederea surpriza de sambata cu liderul nord-coreean, relateaza agentia de Reuters.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a declarat ca intrevederea sa cu presedintele american Donald Trump reprezinta o sansa "istorica" de a construi un "viitor bun", a informat joi agentia publica de stiri KCNA dupa ce liderul regimului de la Phenian s-a intalnit cu seful diplomatiei americane.

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri presei ca au fost stabilite data si locul unde se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un si ca detaliile urmeaza sa fie anuntate in curand, relateaza Reuters si AFP. Casa Alba a transmis ca summitul istoric dintre presedintele…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters.Deocamdata, Moon planifica…

- Liderul regimului de la Phenian a sugerat ca este dispus sa poarte discutii cu Statele Unite in privinta denuclearizarii Coreei de Nord in cadrul intrevederilor pe care le-a avut cu delegatia de inalti oficiali sud-coreeni ce a efectuat o vizita de doua zile in Coreea de Nord.”Coreea de…