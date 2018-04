Kim Jong-un a vizitat Ambasada Chinei din Phenian

Kim Jong-un, liderul regimului nord-coreean, a efectuat o vizita la Ambasada Chinei din Phenian pentru a transmite condoleante in urma accidentului rutier produs in Coreea de Nord in urma caruia au murit 32 de turisti chinezi, a relatat, marti, presa de la Phenian citata de site-ul agentiei Reuters.