Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marți dimineața devreme in orașul Khasan de la frontiera dintre Rusia si Coreea de Nord, a informat miercuri postul de stat KCNA, scrie Rador.

Presedintele Kim a spus ca prima sa vizita in Rusia in ultimii patru ani marcheaza o demonstrație clara a importanței relatiei strategice dintre cele doua țari, potrivit agenției de presa Yonhap.

Kim nu calatorește frecvent in strainatate, facand doar șapte calatorii in afara țarii sale și trecand de doua ori granița intercoreeana in cei 12 ani de cand se afla la putere. Patru dintre aceste calatorii au…