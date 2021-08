Stiri pe aceeasi tema

- Fotografiile unui Kim Jong-un suplu au facut senzatie când au aparut în iunie, în special având în vedere speculațiile privind sanatatea sa de anul trecut și zvonurile ca ar fi murit în urma unei interventii chirurgicale cardiace esuate, relateaza Marseille News.Oficialii…

- Speculațiile privind starea de sanatate a lui Kim Jong-un apar și pe fondul pierderii in greutate, pentru ca in mai puțin de o luna, dictatorul a slabit semnificativ.Cu toate acestea, presa de stat din Coreea de Nord susține ca nu exista semne care sa arate o stare precara de sanatate.Și in 2014, au…

- Toata lumea in Coreea de Nord are inima frinta din cauza scaderii in greutate a liderului Kim Jong Un, a afirmat un locuitor din Phenian, citat de presa de stat, dupa urmarirea unui video recent cu Kim, transmite Reuters. Comentariul public rar despre sanatatea lui Kim a avut loc dupa ce analistii straini…

- Televiziunea nord-coreeana remarca intr-un comentariu neobisnuit pentru media de stat de la Phenian ca liderul republicii, Kim Jong Un, a slabit, o afirmatie surprinzatoare intr-o tara unde orice evocare a vietii private si a starii de sanatate a conducatorului este interzisa, relateaza AFP. Potrivit…

- Televiziunea nord-coreeana remarca intr-un comentariu neobisnuit pentru media de stat de la Phenian ca liderul republicii, Kim Jong Un, a slabit, o afirmatie surprinzatoare intr-o tara unde orice evocare a vietii private si a starii de sanatate a conducatorului este interzisa, relateaza AFP.

- Toata lumea in Coreea de Nord are inima franta din cauza scaderii in greutate a liderului Kim Jong Un, a afirmat vineri un locuitor din Phenian, citat de presa de stat, dupa urmarirea unui videoclip recent cu Kim, transmite Reuters, citata de Digi24 . Comentariile facute publice de presa de stat despre…

- Toata lumea în Coreea de Nord are inima frânta din cauza scaderii în greutate a liderului Kim Jong Un, a afirmat un locuitor din Phenian, citat de presa de stat, dupa urmarirea unui video recent cu Kim, transmite Reuters, preluata de News.ro.Aceasta rara referire la sanatatea lui…

- Toata lumea in Coreea de Nord are inima franta din cauza scaderii in greutate a liderului Kim Jong Un, a afirmat un locuitor din Phenian, citat de presa de stat, dupa urmarirea unui video recent cu Kim, transmite Reuters. Comentariul public rar despre sanatatea lui Kim a avut loc dupa ce analistii…