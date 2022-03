Kim Jong-un a refuzat să-l ajute pe Putin cu arme, numind Rusia „prea nebună” Liderul nord-coreean Kim Jong-un a refuzat sa ofere asistența militara Federației Ruse, considerand țara „prea nebuna”, conform cotidianelor britanice The Mirror și Express. Publicațiile indica faptul ca invazia rusa a Ucrainei și-a pierdut din intensitate, trupele ruse intalnindu-se cu o rezistența puternica din partea soldaților ucraineni. Au aparut rapoarte care arata ca Rusia a pierdut pana la 13.500 de militari in conflict, precum și o serie de active tehnice, determinand Moscova sa apeleze la partenerii sai externi. „Avand in vedere ca Coreea de Nord este un aliat cheie al Rusiei, datorita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

