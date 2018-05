Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, i-a transmis Consilierului de Stat al Chinei, Wang Yi, aflat in vizita in Corea de Nord, ca ramane fidel ideii de dezarmare nucleara, conform Ministerului de Externe din China, scrie Reuters potrivit News.ro . Wang Yi, se afla in vizita in Coreea de Nord dupa summitul…

- Ministrul de externe chinez, Wang Yi, a sosit miercuri la Phenian, aceasta fiind prima oara in 11 ani cand un sef al diplomatiei Chinei se deplaseaza in Coreea de Nord, in contextul in care Beijingul si Phenianul isi consolideaza relatiile dupa summitul istoric intercoreean, relateaza AFP. Aceasta vizita…

- Wang Yi, ministerul de Externe al Chinei, urmeaza sa intreprinda o vizita in Coreea de Nord in cursul acestei saptamani, in contextul summitului inter-coreean de vineri si a potentialei intrevederi a liderului regimului de la Phenian, Kim Jong-Un, cu presedintele SUA, Donald Trump.

- Teheranul i-a indemnat pe liderii celor doua Corei sa-l tina pe presedintele american Donald Trump in afara eforturilor lor de reconciliere, la o zi dupa ce Kim Jong Un si Moon Jae-in au semnat un acord in vederea ”denuclearizarii” peninsulei coreene si incheierii razboiului, relateaza DPA.”Guvernul…

- Donald Trump a salutat drept istoric summitul dintrepresedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong-un, care s-au angajat vineri la o ”denuclearizare” a Peninsulei Coreea, scrie AFP. ”Dupa un an furios de tiruri de rachete si teste nucleare, o intalnire istorica intre Coreea de…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat marti ca a raspuns la invitatia omologului sau nord-coreean, Ri Yong Ho, care se afla la Moscova, si ca va vizita Coreea de Nord în viitor, informeaza site-ul agentiei Reuters. Lavrov a declarat, în urma discutiei cu Ri…

- Autoritatile de la Seul incearca sa convinga autoritatile nord-coreene sa-l primeasca pe cantaretul Psy, autor al hitului planetar 'Gangnam Style', in cadrul a doua concerte istorice ale artistilor sud-coreeni prevazute saptamana viitoare la Phenian, relateaza luni presa sud-coreeana…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…