- Autoritațile nord-coreene obliga fetele și femeile care se cheama „Ju Ae” sa-și schimbe numele. Acesta este numele fiicei lui Kim Jong Un, iar dictatorul de la Phenian nu vrea ca alte femei sa-l poarte, relateaza Radio Free Asia, citat de Business Insider.

- Kim Jong-Un și-a dus fiica la un banchet al Armatei și a intarit speculațiile ca o pregatește pentru predarea puterii de stat in Coreea de Nord. Fata liderului de la Phenian are in jur de 12 ani și este deja la curent cu capacitațile de aparare și atac ale Armatei.

- Talibanii au stabilit ca in termen de cel mult 10 zile saloanele de infrumusețare pentru femei sa fie inchise și le-au interzis femeilor sa lucreze in centrele comerciale, scrie agenția APA, care citeaza Al-Arabiya.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a avertizat sambata cu privire la consecintele devastatoare pentru Afganistan ale deciziei regimului taliban de la Kabul, care a interzis femeilor sa lucreze in ONG-uri, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sub supravegherea liderului Kim Jong Un, Coreea de Nord a testat un „motor cu combustibil solid de mare putere”, a anunțat vineri (16 decembrie) presa de stat, in timp ce țara izolata incearca sa dezvolte o noua arma strategica și iși accelereaza programele nucleare și de rachete. Potrivit presei de…