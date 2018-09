Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Coreei de Nord și omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in se vor intalni in Phenian in perioada 18-20 septembrie pentru a discuta despre „masuri practice” in vederea denuclearizarii, a transmis Chung Eui-yong, consilier pentru Securitate sud-coreean, relateaza Reuters, conform Mediafax.Liderul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un si presedintele Chinei, Xi Jinping, au cazut de acord in privinta mai multor probleme discutate in timpul summit-ului de la Beijing, printre care si dezarmarea nucleara a peninsulei coreene, conform presei de stat din Coreea de Nord, scrie Reuters conform News.ro . Kim…

- Liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un a ajuns, marti, in China, unde va discuta cu presedintele Xi Jinping despre summitul sau cu Donald Trump, care a avut loc saptamana trecuta in Singapore, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Kim Jong-un si Donald Trump s-au invitat reciproc in vizita in Statele Unite si, respectiv, in Coreea de Nord, iar amandoi au acceptat invitatia, potrivit agentiei de presa nord-coreene KCNA, relateaza Reuters, preia news.ro.”Kim Jong-un l-a invitat pe Trump sa vina la Phenian atunci cand…

- Alianta Nord-Atlantica a salutat, marti seara, intrevederea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pledand pentru intensificarea eforturilor in sensul denuclearizarii Peninsulei Coreea, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump vor discuta marti, in Singapore, "un mecanism permanent si durabil de mentinere a pacii" si denuclearizarea in peninsula coreeana, precum si alte probleme de interes comun, transmite luni agentia de presa din Coreea de Nord, KCNA,…

- Liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un a ajuns duminica în Singapore, unde se va desfasura marti o întâlnire istorica a acestuia cu presedintele american Donald Trump, a relatat presa locala, citata de site-ul agentiei Dpa. Kim Jong-un a aterizat pe teritoriul…

