Kim Jong Un a dat ordin: După două luni, s-au redeschis şcolile Elevii nord-coreeni s-au intors de miercuri in clase, dupa doua luni in care scolile au fost inchise, informeaza AFP. Din masurile de prevenire a epidemiei de COVID-19, copiilor le-a ramas insa obligatia de a purta masti de protectie. Coreea de Nord nu a raportat niciun caz de imbolnavire provocata de coronavirus, desi se invecineaza cu China, de unde epidemia s-a raspandit in intreaga lume. Potrivit AFP, expertii pun insa la indoiala veridicitatea informatiilor comunicate de la Phenian, scrie agerpres.ro. Citește și: Parlamentul a decis! Educația sexuala a fost inlocuita cu ‘educație… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

