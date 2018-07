Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord coreean a inceput ieri o vizita de doua zile in China, la o saptamana dupa summit-ul istoric cu presedintele Donald Trump si in momentul in care Beijing-ul vrea rolul principal in evolutia Coreii de Nord si a situatiei din zona. De notat ca este a treia vizita in China a lui Kim, in […]…

- „Nu incerc sa fiu incorect, dar nu este ceva important salutarea unui general dintr-o armata rivala?”, a postat Brian Schatz, membru al Partidului Democrat, pe Twitter.Televiziunea de stat a Coreei de Nord a fost prima care a difuzat un videoclip de 42 de minute de la intalnirea lui Trump…

- Intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, care a avut loc marti la Singapore a fost catalogata drept un moment istoric, insa analistii sunt in continuare sceptici cu privire la consecintele summitului, mai ales in ceea ce priveste denuclearizarea Coreei de Nord.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si liderul nord-coreean, Kim Jong-un, au semnat, la sfarsitul summitului de marti din Singapore, o declaratie comuna, un document caracterizat de liderul Casei Albe ca fiind „destul de cuprinzator“.

- Coreea de Nord susține ca este in continuare dispusa sa vorbeasca cu Donald Trump dupa ce președintele american a anulat abrupt intalnirea cu Kim Jong-un, scrie BBC News. Liderul suprem de la Phenian a transmis ca este in continuare dispus sa vorbeasca “in orice moment și sub orice forma” cu Trump.…

- Presedintele american Donald Trump a cerut luni Chinei, intr-o postare pe Twitter, sa controleze mai bine frontiera cu Coreea de Nord, parand a reprosa Beijingului ca relaxeaza sanctiunile economice impotriva Phenianului inaintea unui summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un prevazut a avea loc…

- Summitul dintre Donald Trump și liderul nord-coreean, Kim Jong-un, va avea loc pe 12 iunie, in Singapore, a anunțat liderul american. „Mult așteptata intalnire intre mine și Kim Jong-un va avea loc in Singapore, pe 12 iunie. Vom incerca sa facem amandoi din acest moment unul special…

- Presedintele american Donald Trump i-a felicitat pe cetatenii americani eliberati de Coreea de Nord, care au ajuns joi in SUA, unde au fost intampinati de liderul de la Casa Alba, relateaza agentiile internationale de presa. "Este o noapte speciala pentru acesti trei oameni cu adevarat…