Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un si-a acuzat deschis guvernul de incompetenta in fata amplificarii problemelor economice, potrivit Agerpres care citeaza DPA si alte surse. Acesta l-a concediat pe directorul departamentului economiei din Partidul Muncitoresc la doar o luna dupa ce l-a pus in functie,…

- Kim Jong-un si-a acuzat deschis guvernul de incompetenta, pe fondul amplificarii problemelor economice din Coreea de Nord, informeaza Agerpres, care citeaza DPA."Cabinetul nu a reusit sa joace un rol principal in trasarea planurilor in domenii economice cheie", a declarat Kim Jong-un, joi, intr-o sesiune…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un si-a acuzat deschis guvernul de incompetenta în fata amplificarii problemelor economice în aceasta tara comunista izolata, relateaza DPA și Business Standard, potrivit Agerpres.„Cabinetul nu a reusit sa joace un rol principal în trasarea…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a acuzat deschis guvernul de incompetenta in fata amplificarii problemelor economice in aceasta tara comunista izolata, potrivit vineri presei de stat, citata de DPA, potrivit AGERPRES. "Cabinetul nu a reusit sa joace un rol principal in trasarea planurilor…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a acuzat deschis guvernul de incompetenta in fata amplificarii problemelor economice in aceasta tara comunista izolata, potrivit vineri presei de stat, citata de DPA. "Cabinetul nu a reusit sa joace un rol principal in trasarea planurilor in domenii economice cheie",…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un doreste sa extinda semnificativ potentialul militar al tarii sale, in pofida sanctiunilor internationale si a problemelor economice grave cu care se confrunta Coreea de Nord, relateaza joi dpa. Miercuri, in a doua zi a congresului Partidului Muncitorilor…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un doreste sa extinda semnificativ potentialul militar al tarii sale, in pofida sanctiunilor internationale si a problemelor economice grave cu care se confrunta Coreea de Nord, relateaza joi dpa, potrivit Agerpres.

- Politica guvernamentala de pastrare a unui salariu minim pe economie scazut va avea ca efect cresterea revoltelor sociale ale lucratorilor, astfel ca exista toate sansele ca anul viitor sa existe intreruperi de activitate in sectoare precum comertul, calea ferata sau constructiile de masini, a avertizat,…