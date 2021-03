Stiri pe aceeasi tema

- Face ce face și ajunge din nou in atenția presei. Americanu' a fost implicat intr-un accident rutier. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe Emil Mitrache in timp ce iși pune viața in pericol, in mijlocul intersecției. Actorul a uitat chiar și de masca…

- Florin-Alexandru Alexe, deputat PNL Maramureș, a participat astazi la ședința Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților. In cadrul dezbaterilor, au fost atinse mai multe teme importante privind susținerea și relansarea industriei și a serviciilor afectate de criza COVID-19. Pe ordinea…

- Razvan de la Pitești este mereu cu zambetul pe buze, dar puțin știu prin ce drama a trecut atunci cand soția a adus pe lume cel de-al treilea copil al familiei. Manelistul a fost la un pas de a-și pierde ființele dragi și asta pentru ca un incident le-a pus viața in pericol.

- Ionița de la Clejani este plin de surprize! Soțul Vioricai a demonstrat ca s-ar putea reprofila oricand, deoarece nu are stofa doar de lautar, ci și de afacerist. Celebrul artist a aratat ca se descurca in orice situație și ca nu se lasa pana nu-și rezolva treburile, insa fiind prea ocupat cu discuțiile,…

- Isi pun viata in pericol ca sa se poata deplasa. Mii de calatori care ajung in zona Autogarii de Nord din Capitala asteapta transportul public intr-o statie improvizata in mijlocul drumului.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Alba transmite un set de recomandari cetațenilor pentru ca sarbatoarea Anului Nou sa se desfașoare fara sa puna in pericol siguranța acestora sau a celor din jur. „A inceput numaratoarea inversa pana la noaptea dintre ani, iar noi, pompierii, avem…

- Fostul ministrul de interne Alexandru Jizdan, deputat PDM, susține ca Republica Moldova trebuie sa renunțe la tradiția de a aduce la proteste un numar mare de polițiști. Acest fapt poate duce la violențe in masa. Mai mult decit atit, ex-ministrul susține ca odata ce protestatarii au atins cordonul,…