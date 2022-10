Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19.10.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea impreuna cu SCCO Vrancea au efectuat un numar de 7 percheziții domiciliare pe raza judetelor Vrancea si Timis, intr-o cauza avand obiect comiterea infracțiunilor…

- La data de 29.09.2022 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Harghita, au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a 4 inculpati pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si contrabanda.Potrivit…

- Doua persoane au fost retinute, iar o a treia este cercetata sub control judiciar, fiind acuzate ca ar fi distribuit droguri pe raza municipiului. Politistii ieseni, impreuna cu procurorii DIICOT, au facut miercuri 11 perchezitii domiciliare, fiind vizate sase persoane, cu varste cuprinse intre 32 si…

- Procurorii DIICOT au reținut patru persoane, cercetate pentru trafic de droguri de risc, dupa ce au amenajat o cultura de canabis, pe 60.000 de metri patrați, intr-o zona muntoasa din județul Bihor. Potrivit DIICOT, in cursul lunii iunie a acestui an, cei patru inculpați au achiziționat un teren in…

- Procurorii DIICOT Galati au destructurat doua grupari infractionale specializate in traficul cu droguri. In urma perchezitiilor au fost confiscati 14.000 de euro, peste 20.000 de lei si diverse cantitati de canabis si comprimate de Ecstasy.

- Un numar de 12 persoane au fost retinute, iar alte doua sunt cercetate sub control judiciar in dosarul de inselaciune si spalare de bani in care procurorii DIICOT si politistii au facut 27 de perchezitii in judetul Brasov. Membrii gruparii sunt suspectati ca accesau, prin firme, credite garantate sau…

