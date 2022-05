Kilograme de aur, ridicate in urma perchezitiei!: Politist din Constanta, trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie

Stiri pe aceeasi tema

- Cazul a fost inregistrat pe rolul Sectiei penale a Tribunalului Bucuresti, unde a primit indicativul 11818 3 2022, parti in dosar fiind Adrian Constantin, Simion Serban si Vladimir Iarmomedov, in calitate de inculpati si SC Baumann Activ SRL, in calitate de parte civila. Foarte interesant,in rechizitoriul…

- Cazul a fost trimis pe rolul Sectiei penale a Tribunalului Bucuresti, unde a fost inregistrat sub indicativul 11818 3 2022. Surse avizate au declarat, pentru ZIUA de Constanta, ca la baza conflictului dintre afaceristi s ar fi aflat inclusiv un proiect cu finantare europeana, desfasurat la Mangalia.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina joi in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre o degajare de fum dintr un aparatament de pe strada Traian.Apartamentul se afla la etajul trei al unui bloc.Este vorba despre o oala cu mancare…

- Procurorii DNA facut percheziții, miercuri dimineața, la Primaria București. Este vorba de un dosar din 2014 in care sunt cercetați funcționari de la Direcțiile de Patrimoniu și Achiziții, potrivit unor surse din ancheta. Polițiștii și procurorii au descins la Primaria Capitalei de unde ridica mai multe…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti La data de 14 aprilie a.c., in jurul orei 07.50, politisti din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un barbat, de 47 de ani, care a condus un autoturism pe strada Matei Basarab din localitatea Mangalia, fara a poseda permis de conducere…

- Dosarul se afla pe rolul Sectiei penale din Tribunalul Constanta si are ca obiect "traficul de droguri Legea 143 2000 art. 2 ldquo;. Pana in prezent nu a fost stabilit un prim termen in dosar. Tanarul care, in anul 2018, a lovit cu piciorul in fata un politist din Navodari, fapta pentru care a si fost…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti La data de 17 februarie a.c., in jurul orei 13.45, politisti din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au identificat un barbat, de 43 de ani, care a condus un autoturism neinmatriculat in localitatea Sinoe, fara a poseda permis de conducere pentru nicio…

- In contextul dezbaterilor publice privind desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), Direcția Naționala Anticorupție aduce la cunoștința opiniei publice urmatoarele:Direcția Naționala Anticorupție s-a exprimat in mod ferm și constant pentru desființarea SIIJ și revenirea…