- Look a achiziționat drepturile de transmisie ale campionatului Scotiei, astfel ca partidele lui Glasgow Rangers se vor vedea pe Look Sport si Look Plus. Ianis Hagi, din nou titular pentru Glasgow Rangers. Echipa sa s-a calificat in sferturile Cupei Scotiei "Inca un campionat transmis…

- Vipers Kristiansand și CSM București se intalnesc in aceasta seara, de la ora 20:00, in grupele Ligii Campionilor. Meciul poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport 3, TV Telekom Sport 3 și Look Sport. liveSCORE de la 20:00 » Kristiansand - CSM București La egalitate…

- Ianis Hagi (21 de ani) e titular in meciul dintre Rangers și Hibernian, din etapa cu numarul 25 a primei ligi scoțieni. Meciul incepe la 21:45, nu e transmis la TV in Romania, dar poate fi urmarit liveSCORE pe GSP.ro. live de la 21:45 » Rangers - Hibernian Echipa de start a lui Rangers: McGregor - Tavernier,…

- Glasgow Rangers primește vizita lui Aberdeen, astazi, de la 17:00. Ianis Hagi (21 de ani) este pe banca de rezerve și cel mai probabil va debuta sub comanda lui Steven Gerrard. live de la 17:00 » Rangers - Aberdeen Echipa de start a lui Rangers: McGregor - Polster, Goldson, Katic, Barisic - Davis,…

- Ianis Hagi (21 de ani), noul numar 7 al lui Glasgow Rangers, se bucura deja de un capital imens de simpatie din partea fanilor „protestanților”. In cel mai britanic mod posibil, fanii i-au dedicat lui Ianis Hagi un cantec la scurt timp dupa ce fiul „Regelui” a fost prezentat oficial la echipa antrenata…

- Ianis Hagi a fost taxat de fanii lui Rangers inca de la sosirea pe aeroportul din Glasgow, scriu cei de la realitateasportiva.net. Internationalul roman a fost imprumutat de Genk pana la vara. Daca va impresiona in Scotia, formatia lui Steven Gerrard il poate cumpara definitiv pentru 5 milioane de euro.…

- Tanarul international roman Ianis Hagi ar urma sa fie imprumutat de echipa sa actuala, Genk, campioana Belgiei, in Scotia, la Glasgow Rangers, formatie pregatita de Steven Gerrard, scris gsp.ro, citand surse din Belgia.In varsta de 21 de ani, Ianis, fiul lui Gica Hagi, a fost transferat de Genk in iulie…

- Ianis nu a convins la Genk, mai ales de la venirea noului antrenor, Hannes Wolf, care nu l-a inclus nici in lot la ultima partida, contra lui Gent, asa ca si clubul si jucatorul ar cauta o schimbare. Presa din Belgia scrie joi ca Genk ar vrea sa-l imprumute pe fiul lui Gica Hagi, iar conform informatiilor…