- Ionut Gologan, romanul condamnat in Malaezia pentru trafic de stupefiante, este ajutat sa scape de condamnarea la moarte, de un asasin platit, conform mai multor informatii.(CITEȘTE ȘI: COD GALBEN DE FURTUNA IN APROAPE TOATA TARA, DE SAMBATA PANA LUNI) Ionut Gologan este romanul care a fost condamnat…

- O intamplare de-a dreptul șocanta s-a petrecut, recent, in București. Dupa ce mai mulți copii de la aceeași gradinița au prezentat simptomele unei toxiinfecții alimentare, autoritațile au inchis temporar activitatea unei celebre cofetarii din Capitala. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta…

- Casa unui judecator din completul care l-a condamnat joi pe liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost atacata. Atacatorul este vecinul judecatorului Constantin Epure.Potrivit unor surse judiciare, vecinul judecatorului Constantin Epure, nemulțumit de faptul ca acesta nu a acoperit doua ferestre ale…

- Un roman, acuzat ca si-a ucis fosta iubita, tot romanca, a fost condamnat la inchisoare pe viata, in Marea Britanie. Motivul pentru care a omorat-o i-a șocat pe polițiști. Romanul a fost condamnat la inchisoare pe viața dupa ce a atacat-o chiar in fata casei ei din Londra, in urma cu cateva luni.…

- Un subofiter al SPP, angajat din anul 2014, a fost gasit decedat, joi seara, in postul de paza de la obiectivul Uzlina, judetul Tulcea, informeaza un comunicat de presa al Serviciului de Protectie si Paza. Potrivit sursei citate, decesul subofiterului, in varsta de 29 de ani, a survenit prin impuscare.…

- Liviu Dragnea și-a aflat, joi (21 iunie), sentința in dosarul DGASPC Teleorman. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca liderul PSD este vinovat. El a primit 3 ani și 6 luni ani de inchisoare cu executare. In acest dosar, Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si…

- Un barbat de 48 de ani a fost incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati, dupa ce oamenii legii l-au identificat in urma unei actiuni de punere in aplicare a unor mandate de executare a pedepsei inchisorii.

- Condamnat de doua ori pentru trafic și consum de droguri, Tudor Sișu a acordat un interviu pentru televiziunea Patriarhiei Romane in care a recunoscut ca s-a pocait! Rapperul Tudor Sișu și-a petrecut patru ani din viața dupa gratii, dupa ce a fost acuzat de consum și trafic de droguri. Intre timp, ”reabilitarea”…