- Delia a anunțat pe Instagram o colaborare muzicala impreuna cu artistul Killa Fonic. Vedeta s-a fotografiat cu acesta, iar secțiunea de comentarii a explodat: “Aștept de prea mult timp asta”.

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Intr-un crossover de genuri muzicale, Petre Ștefan și Karla lanseaza “Hai sa uitam de tot”, combinand ritmurile drill & trap ale lui Petre Ștefan cu liniile pop ale Karlei. Piesa a fost compusa de catre Petre Ștefan și Karla, iar producția a fost facuta de Quick. Petre Ștefan este o prezența recenta…

- Trupa VUNK și-a unit forțele pentru prima data cu Alexandra Stan și a lansat single-ul „Asta-i pentru altcineva”. Aceasta piesa este ideala pentru februarie, luna anului dedicata iubirii, cu atat mai mult avand in vedere faptul ca astazi sarbatorim Dragobetele, ziua aleasa de romani pentru a intampina…

- Dupa ce Liviu Teodorescu a cantat in premiera la Virgin Radio Romania piesa „Mi-am pierdut rabdarea”, fanii au așteptat cu nerabdare lansarea oficiala a acestui track cu beat uptempo și, al carui titlu, definește starea de spirit a oamenilor din ultimii doi ani. De astazi, joi, 17 februarie 2022, single-ul…

- Billie Eilish este nominalizata la premiile Oscar pentru piesa “No Time To Die”, care este prezenta pe coloana sonora a filmului James Bond din 2021. Billie a castigat premiul GRAMMY pentru Best Song Written for Visual Media, premiul Golden Globe pentru Best Original Song si este nominalizata si la…

- Inceputul anului este marcat de lansarea celor trei creații muzicale ale taberei Creative Camp by Electric Castle. Ultima piesa din aceasta serie este Șambala, produsa de Adrian Despot dupa Shambala, piesa compusa de Doru Stanculescu, intr-o viziune cu totul noua și actuala. Acum doua saptamani a fost…