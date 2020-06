Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga a lansat cel de-al saselea material discografic din cariera – Chromatica. Albumul a debutat pe primul loc in topul iTunes in 58 de tari. “Chromatica” include 16 track-uri, printre care colaborarile cu Ariana Grande, Elton John si Blackpink si a fost produs de catre Bloodpop si Lady Gaga. Single-ul…

- Așteptarea a luat sfarșit! Irina Rimes le aduce fanilor primul sau album trap, care se lanseaza astazi pe Spotify, iar pe 1 iunie va fi lansat pe canalul de YouTube al artistei și pe toate magazinele digitale. Albumul conține 10 piese și colaborari inedite cu Amuly, Bruja și Nane. Baga, Copilul pierdut,…

- Grupul rock The Raconteurs, proiect al lui Jack White, va lansa vineri documentarul si albumul „Live At Electric Lady”, potrivit news.ro.Noul documentar cuprinde inregistrari video din concerte, interviuri si filmari din culise, iar o prezenta notabila in film este cea a cineastului Jim Jarmusch.…

- Lady Gaga si Ariana Grande au lansat vineri piesa „Rain on Me”, prima lor colaborare muzicala. Lansarea a fost anuntata in urma cu o saptamana de cele doua artiste. Piesa este o metafora legata de vremurile cand consuma alcool doar pentru a-și amorți durerea, pentru a nu mai simți nimic. Lady Gaga a…

- Vodafone Romania a lansat, in colaborare cu Poliția Romana, aplicația gratuita Bright Sky Ro, care ofera informare, sprijin și educare pentru victimele violenței domestice. Aceasta este disponibila in App Store și Google Play Store in romana, engleza și maghiara.Utilizatorii pot gasi, dupa…

- Timișoreanul Sean Norvis a lansat primul videoclip din seria „United“, din materialul discografic omonim lansat la inceputul lunii februarie a acestui an, in orașul nostru. Melodia „Our Life“ a fost inregistrata alaturi de Justine Berg (o solista din Polonia, nascuta in 1986) și beneficieaza și de percuțiile…

- Trupa rock industrial Nine Inch Nails a lansat online, joi, doua albume de studio, pentru a-i ajuta pe fani sa se simta „ceva mai putin singuri” in criza provocata de Covid-19 potrivit news.ro.„Ghosts V: Together” si „Ghosts VI: Locusts” sunt disponibile pe canalul de YouTube al trupei si…