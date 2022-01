Stiri pe aceeasi tema

- A venit momentul și ultimei lansari inainte de urmatorul album semnat Killa Fonic – TERRA VISTA. Piesa “Bloody Acapulco” este de-a dreptul electrica, iar videoclipul are ceva din Tarantino. Un singur play iți poate dubla stima de sine pentru ca versurile vorbesc despre identitatea magnetica a unui personaj…

- Killa Fonic lanseaza la mai puțin de o saptamana al doilea single de pe albumul TERRA VISTA. Primul single “Moscova” poate fi ascultat și vizionat pe toate platformele, iar de astazi putem viziona videoclipul piesei “Steak”. Melodia reprezinta o declarație de dragoste intr-un stil caracteristic și intrigant…

- Killa Fonic este unul din cei mai ascultați rapperi din Romania și implicit una din vocile cele mai iubite din țara. Lanseaza piesa “Moscova” ce reprezinta primul single de pe albumul viitor intitulat “TERRA VISTA”. Acest album este al doilea pe anul 2021 dupa “2089”, iar data de lansare este in apropierea…

- Interpretul hitului „California” revine in atenția fanilor cu o noua piesa antrenanta și fresh. Mario Joy lanseaza azi piesa „Flava” la care a filmat un videoclip incitant, palpitant și foarte interesant, bineințeles, in colaborare cu Sprint Music! Mario Joy revine in atenția fanilor și lanseaza o piesa…

- Doi ani mai tarziu de la lansarea pe piața muzicala romaneasca și patru piese devenite no.1 in topul Media Forest, Andia anunța lansarea albumului sau de debut. Dupa succesul „Sfarșitul lumii”, Andia revine cu o noua piesa emoționanta de dragoste, numita „Universul”. Piesa este scrisa de Alex Pelin,…

- SICKOTOY vine catre voi cu o noua producție dance alaturi de Nethy Aber. “Runnin’ Out Of Love” este o piesa despre jocul fragil al iubirii. Fiecare mișcare a celor doi indragostiți din povestea piesei ii aduce mai aproape de finalul poveștii. Ritmurile melodiei sunt dansante și pline de energia specifica…

- La noua luni de la ultima piesa lansata, Bitza revine pe scena rap-ului romanesc cu o noua piesa, alaturi de Tata Vlad. Piesa Mama spunea continua seria de mesaje sociale, puternice, pe care Bitza le-a inclus in versurile sale de-a lungul intregii cariere. Iar, intr-o perioada in care sentimentele…

- Golani revin in forța cu o noua piesa și cu un nou videoclip. Vorbim aici de piesa “Strazile” in colaborare cu Marko Glass și Bvcovia. Piesa este despre viața din cartiere și stilul de viața aferent. Artiștii canta despre iubirea pe care o au pentru apropiați și motivația de a evolua, de a-și depași…