- Melomanii autohtoni au parte de o frumoasa surpriza sub genericul Next Level Family, un proiect care a lansat melodia „Next Level“, piesa avand parte și de o apariție pe vinil și un videoclip lansat azi. Next Level Family e un proiect muzical care a pornit dintr-o prietenie frumoasa și din pasiunea…

- Dragoste la prima vedere, instinct, frumusețe sau dorința? Care sa fie lucrurile pe care ravnitul burlac le are in vedere atunci cand ofera trandafirul salvator pe care domnișoarele il așteapta cu sufletul la gura? Andi Constantin a dat carțile pe fața și a spus exact se simte in timpul ceremoniilor.

- Killa Fonic revine cu noul sau album, “2089”, un fusion de piese tehno și pop pe care artistul și-a lasat amprenta, exact cum ne-a obișnuit. Pe acest album se ragasesc douasprezece piese unice, cu sound-uri atractive, compuse intr-un camp de creație din luna octombrie unde a luat naștere și albumul…

- Ziua de 1 Iunie este o sarbatoarea a copiilor din intreaga lume. Cei mai mulți așteapta și primesc cadourile dorite de la parinți, beneficiaza de mici petreceri cu prietenii și colegii de școala și se bucura de atenția celor din jur. Alții insa așteapta „sa se faca bine”! Pentru ei, nu bomboanele sau…

- Ionuț Merkez, numit de fani si Maluma de Romania, iși surprinde admiratorii cu o colaborare inedita și lanseaza, alaturi de Livia Pop, "Pentru noi , o piesa sensibila despre iubire, cu un vibe pozitiv, care te duce pe culmile fericirii.

- Regatul Tarilor de Jos va gazdui saptamana aceasta o editie fara exuberanta a Eurovision, cu 3.500 de persoane care vor asista la concursul de la Rotterdam, potrivit AFP, citat de news.ro Candidatii vor fi inchisi intr-un "balon special". Artista din Franta Barbara Pravi, adesea comparata…

- Emoții transpuse in note muzicale precum o declarație de dragoste pusa pe portativ: direcția 5 și Flavius Teodosiu lanseaza „Is There Someone Loving You”, o frumoasa balada de dragoste in care saxofonul este instrumentul cheie. Compusa de catre Marian Ionescu, piesa este insoțita de un videoclip misterios…

- SENET iși face debutul in peisajul muzical romanesc cu „Jumatați”. „Jumatați” vorbește despre iubire, dar nu este clasica piesa de dragoste, ci este o piesa dance cu Spike și Killa Fonic protagoniști, așa cum nu i-ai mai auzit pana acum. Energia piesei pastreaza elementele de urban care i-au consacrat…