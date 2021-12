Killa Fonic lansează prima piesă de pe albumul următor TERRA VISTA – Moscova Killa Fonic este unul din cei mai ascultați rapperi din Romania și implicit una din vocile cele mai iubite din țara. Lanseaza piesa “Moscova” ce reprezinta primul single de pe albumul viitor intitulat “TERRA VISTA”. Acest album este al doilea pe anul 2021 dupa “2089”, iar data de lansare este in apropierea Craciunului. Albumul conține 12 trackuri in care se vor observa radacinile adanci ale hip-hop-ului, dar insoțite de particularitațile lui Killa cu care ne surprinde de ani de zile. TERRA VISTA este un album puternic și vocal in care subiectele sensibile nu vor fi ocolite. Pe material vor fi… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

