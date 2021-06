Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul avut cu “Amore”, o piesa lansata in colaborare cu Ilkan Gunuc, wrs (Andrei Ursu, pe numele real) revine cu un vibe asemanator, de data aceasta alaturi de Killa Fonic. “Cand am inceput sa scriu piese, nu imi imaginam cat de magice vor fi unele momente, mai ales ca voi colabora cu oameni…

- Lucia lanseaza piesa ”Who”, primul single de pe urmatorul EP de studio al artistei, IMMERSIA, programat pentru lansare in toamna acestui an. Videoclipul este regizat, filmat și editat de Raluca Margescu. ”Nascuta pe parcursul unui an din intalnirea dintre un demo instrumental de care m-am indragostit,…

- ”The Walls Are Way Too Thin” a fost scrisa intr-o perioada de dificila, in care Holly Humberstone se simțea pierduta in noul oraș, fiind departe de casa. Noua piesa Holly Humberstone – ”The Walls Are Way Too Thin” continua ritmul de melodii personale și emoționale, precum “Haunted House”, in care Holly…

- Alina Eremia le aduce fanilor cel de-al doilea album al sau, ”Deja vu”, care marcheaza trecerea intr-o noua etapa și prezinta doua abordari muzicale diferite. Acestea sunt prezentate prin intermediul celor 10 piese soul și urban, ce sunt insoțite de un concept foto inedit. „Albumul Deja vu este o colecție…

- Holly Humberstone lanseaza single-ul „Haunted House”. Casa copilariei lui Holly Humberstone este o casa ciudata, ciudata, ciudata. Utilizata anterior ca locuința de servitori pentru un castel din apropiere, se prabușea in jurul familiei artistei. Parțile sale cele mai interesante, salvate de hoardele…

- Ian, Azteca și Killa Fonic se alatura remake-ului piesei FENDI, lansat cu doua luni in urma de R3HAB, Rakhim și Smokepurpp, care a facut inconjurul lumii și se aude atat la radiouri, cat și pe platformele digitale. Artiștii romani au fost inspirați de povestea din spatele hitului și de sound-ul care…

- In premiera in Romania, IOVA a acceptat provocarea casei de producție de a lansa 26 de piese in anul 2021. Cate una la 2 saptamani, „BI-POLAR”, povestea celor 26 de piese, trece ascultatorul prin 4 etape din viața artistei. PEOPLE, SEARCHIN, HER și SELF. „Roadblock” este piesa care deschide actul 1,…

- AMNA colaboreaza pentru prima oara cu Liviu Teodorescu și lanseaza „Sper s-o iubești”, o poveste emoționanta pusa pe note muzicale despre iubirea pe care candva doi oameni au trait-o, dar și despre karma. De multe ori pot aparea obstacole care par a fi de nicaieri, chiar și atunci cand in mod firesc…