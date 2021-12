Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Ignat ne-a pregatit un cadou de Craciun și lanseaza piesa dedicata perioadei de sarbatori, intitulata „Se Deschide Cerul”. Acest colind vine insoțit și de un vizual. Piesa a fost scrisa și compusa de Alina Manolache, iar de producția acesteia s-au ocupat Vlad Mazarel și Dan Healy, in studiourile…

- A venit momentul și ultimei lansari inainte de urmatorul album semnat Killa Fonic – TERRA VISTA. Piesa “Bloody Acapulco” este de-a dreptul electrica, iar videoclipul are ceva din Tarantino. Un singur play iți poate dubla stima de sine pentru ca versurile vorbesc despre identitatea magnetica a unui personaj…

- Killa Fonic lanseaza la mai puțin de o saptamana al doilea single de pe albumul TERRA VISTA. Primul single “Moscova” poate fi ascultat și vizionat pe toate platformele, iar de astazi putem viziona videoclipul piesei “Steak”. Melodia reprezinta o declarație de dragoste intr-un stil caracteristic și intrigant…

- Killa Fonic este unul din cei mai ascultați rapperi din Romania și implicit una din vocile cele mai iubite din țara. Lanseaza piesa “Moscova” ce reprezinta primul single de pe albumul viitor intitulat “TERRA VISTA”. Acest album este al doilea pe anul 2021 dupa “2089”, iar data de lansare este in apropierea…

- Marți, 30 noiembrie, Adi Stoenescu Group lanseaza albumul Waking Light pe platforma Bandcamp. Este primul album sub nume propriu al pianistului bucureștean Adi Stoenescu și a fost inregistrat in iulie, anul acesta, impreuna cu muzicieni din mai multe țari – Romania, Bulgaria, Spania. Pe langa Adi…

- Doi dintre cei mai vizibili artiști urbani din Romania și-au unit vocile pentru piesa „Poezii Seamana A Știri”. Vorbim aici de Oscar și Killa Fonic care colaboreaza pentru prima oara. „Poezii Seamana A Știri” este o piesa hip-hop puternica despre arta care este mai presus ca banul. Cei doi fiind cunoscuți…

- O colecție fluida de cantece despre necazurile tinereții, ale 05prieteniei și ale iubirii. „M-am intrebat intotdeauna de ce unii adulți susțin ca „Ești prea tanar ca sa ințelegi”. Mai ales ca am fost intampinat de aceste cuvinte exacte in situații cruciale, in care aveam nevoie de raspunsuri reale…

- Seara trecuta a fost ultima zi de The Artist Awards, ediția a III-a, organizat la Craiova. Dupa ce organizatorii le-au promis craiovenilor un show pe cinste, cu multe surprize, spectacolul s-a lasat așteptat mai mult de trei ore, timp in care orchestra Operei Romane din Craiova a tot facut probe de…