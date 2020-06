Stiri pe aceeasi tema

- Killa Fonic a lansat albumul III. Albumul are 17 piese, dintre care 2 in colaborare cu NANE, una in colaborare cu NANE și AZTECA, iar una cu 911. Tot albumul e de gasit atat pe YouTube, cat și pe toate toate magazinele digitale:

- Alira Mun este o vocalista foarte expresiva și o producatoare de muzica electronica care in ultimii trei ani a oferit un flux constant de single-uri care graviteaza, intr-un mod unic, prin și dincolo de universurile techno și IDM, pe orbite ambient și industriale. Aflata intr-o calatorie de cunoaștere…

- EP-ul Taxi Driver reprezinta o lansare clasica marca Killa Fonic, cu versuri ingenioase și un sound recognoscibil, exact ceea ce fanii așteptau de la artist. Ca un teaser pentru urmatorul album, Ill, EP-ul Taxi Driver aduce puțin din savoarea care va urma. Cele trei piese, Polar Express, Lord de Carier…

- Pandemia de Covid-19 a pus la grea incercare comunitatea științifica internaționala care cauta vaccinuri sau tratemente pentru boala care a ucis, pana acum, peste o suta de mii de oameni.Un medicament experimental produs de compania Gilead Sciences pentru pacientii cu forme severe de infectii…

- Sefele principalelor institutii care coordoneaza actiunile de combatere a pandemiei COVID-19 din Timis au intrat in conflict deschis, ajungandu-se pana acolo incat sefa DSP sa o acuze pe prefecta judetului ca a girat intrarea ilegala in carantina a unei maternitati si ca minte.

- O ALTA ABORDARE…Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a publicat o lista cu propuneri de schimbare a modului de acordare a serviciilor medicale pe perioada instituirii starii de urgenta in Romania, printre care suspendarea obligativitatii utilizarii cardului national de sanatate, posibilitatea consultatiilor…

- • Clasa politica ar trebui sa urgenteze „inghețarea prețurilor” Buzoienii care au ieșit la cumparaturi in ultimele zile au constatat ca cele mai multe prețuri ale produselor uzuale au explodat brusc. Astfel, pe langa spaima imbolnavirii cu coronavirus și amenințarea ca unele salarii sa fie afectate,…

- Vremea va continua sa ramana calda, in general, la nivelul intregii tari, desi pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (9 - 22 martie) sunt prognozate atat scaderi ale temperaturilor maxime, cat si precipitatii pe arii extinse in special in zilele de 13 si 14 martie, releva estimarile Administratiei…