- Cu doar cateva zile in urma, celebrul model Gigi Hadid și iubitul ei, cantarețul Zayn Malik, au devenit parinții unei fetițe sanatoase. Modelul pare ca și-a gasit in sfarșit alesul, dar nu a fost un drum ușor. Pana sa intemeieze o familie cu Zayn, Gigi a mai avut cațiva iubiți, mai mult sau mai puțin…

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, vineri seara, ca nu a reusit sa ajunga la o intelegere cu PSD in privinta unui candidat comun la Targu Mures si ca acest fapt are drept cauza un "blat" al social-democratilor cu UDMR, care nu ar fi in interesul comunitatii."La…

- Pro TV reinvie postul dupa perioada grea prin care a trecut alaturi toate televiziunile. Ce vedeta se pregatește sa fie parte a unui proiect neașteptat? A fost in trecut la Antena 1. Un reality show bate la usa. Nou reality show la Pro TV. Trustul se pregatește sa contraatace concurența Pro TV se pregatește…

- Un nou sezon al reality show-ului Ferma, in curand la PRO TV: mai dur, mai intens, mai incarcat de situații neașteptate care vor testa rezistența celor care au acceptat provocarea! 16 noi concurenți se pregatesc de inceperea filmarilor și de trecerea la o experiența cu multe lipsuri fața de viața lor…

- „Va mai amintiti cum l-a descris poetul Mircea Dinescu pe Vintu la precedenta arestare? L-a catalogat drept “literat fin”, de parca instanta avea de judecat in zilele alea valoarea cartilor citite de Vintu, nu valoarea furturilor lui Vintu. Fusese arestat cica un carturar, saracul de el. De pseudonimul…

- O patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanești a oprit luni pentru control pe un drum comunal din comuna Vicovu de Jos autoturismul condus de o localnica de 18 ani. In urma verificarilor efectuate de politisti in bazele de date, s-a constatat faptul ca, tanara de 18 ani nu poseda permis de…