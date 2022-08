Stiri pe aceeasi tema

- O eventuala decizie a NATO privind un plan de acțiune pentru aderare (MAP) pentru Ucraina nu mai este la fel de importanta ca inainte, Kievul are nevoie doar de statutul de membru al alianței, a declarat luni vicepremierul ucrainean pentru integrare europeana și euroatlantica, Olha Stefanyshyna.…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al lui Putin, spune ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, transmite Reuters . In prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Medvedev a mai declarat intr-un…

- Fostul deputat rus Ilya Ponomarev spune ca partizanii rusi sunt responsabili pentru atentatul cu bomba asupra masinii in care se afla fiica lui Aleksandr Dughin, Daria Dughina, care a murit pe loc dupa explozia automobilului, scrie The Guardian. Vorbind la Kiev, Ilya Ponomarev sustine ca bomba care…

- Parlamentul ucrainean (Rada Suprema) a prelungit din nou legea martiala si mobilizarea generala, masuri care sunt in vigoare din 24 februarie, data inceperii invaziei ruse, transmite luni DPA. Anuntul a fost facut luni de catre presedintele Radei, Ruslan Stefanciuk. Decretul, care include o interdictie…

- Zeci de zacaminte de materii prime, inclusiv o mina de aur, in valoare totala estimata de 12,4 trilioane de dolari, au ajuns pe mana invadatorilor ruși de la inceputul razboiului din Ucraina. „De la inceputul invaziei, in februarie, Kremlinul și-a extins constant proprietațile. Potrivit directorilor…

- Forțele armatei ruse pregatesc o noua operațiune la scara larga in Ucraina, susțin reprezentanții Institutului American pentru Studiul Razboiului (ISW), citați de publicația Ukrainska Pravda. Conform acestora, nu se știe inca cum va incepe aceasta ofensiva sau cand exact va fi ea pornita. Cel mai probabil,…

- Grecia, țara care controleaza cea mai mare flota comerciala din lume, este dispusa sa puna la dispozitie nave pentru exportul cerealelor din porturile ucrainene de la Marea Neagra, blocate de Rusia, a anuntat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de Reuters. Așa cum se știe, din cauza…

- Deși se clameaza pacea in razboiul din Ucraina, Kremlinul, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov, catre Ria Novosti, afirma ca partea rusa are toata deschiderea sa negocieze, dar „Kievul a inghețat negocierile sub presiunea curatorilor sai”. Același purtator de cuvant mai spune ca Rusia…