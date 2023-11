Stiri pe aceeasi tema

- Capitala ucraineana Kiev a fost vizata sambata dimineata de un atac masiv al Rusiei cu drone explozive, care a facut cel putin doi raniti, au anuntat autoritatile ucrainene, indicand ca atacul a inceput in zori si este inca in curs de desfasurare, relateaza France Presse.

- Capitala Ucrainei a fost vizata in aceasta dimineata de un atac masiv al Rusiei cu drone explozive, care a facut cel putin doi raniti, au anuntat autoritatile ucrainene, indicand ca atacul a inceput in zori si este inca in curs de desfasurare, relateaza France Presse, preluata de Agerpres.“Pentru moment,…

- Apararea aeriana ucraineana a interceptat aproape o duzina de drone Shahed la periferia Kievului pe 18 noiembrie, a informat Serhii Popko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev, prin Telegram. Popko a spus ca forțele ruse au lansat drone din mai multe direcții in noaptea de 18 noiembrie.STIRIPESURSE.RO…

- Trupele ruse au lansat un atac masiv cu drone Shahed asupra regiunii Odesa, in noaptea de miercuri spre joi, autoritatile ucrainene raportand bombardamente in raionul Ismail, noteaza RBC potrivit Rador Radio Romania."In raionul Ismail, s-au inregistrat pagube aduse infrastructurii portuare și unor…

- Președintele Zelenski a facut schimbari la varful Forțelor de aparare teritoriala a țarii. Kievul nu a precizat și motivele, ci doar ca ofițerii erau la conducere de la inceputul razboiului.

- Ucraina a anunțat joi ca a doborat 17 din cele 22 de drone rusești care i-au atacat teritoriul in timpul nopții in sudul, centrul și nordul țarii. „In noaptea de 14 septembrie 2023, de la ora 21.00 la 2.30, invadatorii ruși au atacat Ucraina cu mai multe grupuri de drone de tip Shahed-136/131 din trei…

- Incendiul a izbucnit violent marți noapte intr-un bloc cu noua etaje din capitala Vietnamului, Hanoi, unde locuiau 150 de persoane, informeaza AP. Potrivit unui prim bilanț transmis de autoritațile locale, 12 persoane au murit, iar alte 54, inclusiv copii, au fost ranite și transportate la spital, unele…

- Rusia a lansat, in cursul noptii de sambata spre duminica, un atac cu drone asupra unor parti din regiunea Odessa din sudul Ucrainei, lovind o infrastructura portuara de la Dunare si ranind cel putin doua persoane, potrivit Kievului, citat de Reuters. ‘In noaptea de 3 septembrie, ocupantii rusi au lansat…