Kievul ține să amenințe Rusia, după atacul din Crimeea: este începutul contraofensivei Atacul cu drona asupra peninsulei Crimeea anexate de Rusia de sambata a servit drept pregatire pentru contraofensiva planuita, potrivit armatei ucrainene, relateaza DPA. Citește și: Video incredibil - Patru cisterne de petrol, avariate in atacul cu drona de la Sevastopol, ard Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina și Rusia au efectuat un amplu schimb de prizonieri de Paște, Kievul recuperand 130 de militari - potrivit sefului cancelariei prezidentiale ucrainene, Andri Ermak, relateza Rador.Acesta a precizat ca operatiunea a avut loc zilele trecute si s-a desfasurat in mai multe etape. Fii la…

- Denazificare și demilitarizare! Sunt cele doua obiective pe care Vladimir Putin le-a enunțat pentru a justifica macelul pe care Rusia il comite in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Occidentul inarmeaza si sprijina Kievul si, prin urmare, este complice la "atacul" comis joi de presupusi "sabotori ucraineni" in regiunea rusa Briansk, la frontiera cu Ucraina, a denuntat vineri Ministerul rus de Externe intr-un comunicat postat pe pagina sa oficiala si citat de EFE, noteaza Agerpres.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat in discursul adresat națiunii ca presiunea Ucrainei și a lumii asupra Rusiei va continua. Kievul a anunțat ca pregatește o contraofensiva de primavara, menita sa rupa frontul rusesc din sud, intre Crimeea și Rusia continentala, scrie Rador. …

- Seful adjunct al Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev, Vadim Skibitki, sustine ca unul dintre obiectivele strategice ale contraofensivei ucrainene va fi incercarea de a "sparge frontul rusesc din zona de sud, intre Crimeea si Rusia continentala". Fii…

- In ziua in care s-au implinit 9 ani de la inceputul ocupatiei temporare a teritoriului Ucrainei de catre Rusia, ministrul britanic de externe James Cleverly a subliniat ca Crimeea face parte din Ucraina, transmite Ukrinform, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia a acuzat duminica Ucraina ca planuieste sa insceneze un incident nuclear pe teritoriul sau pentru a arunca vina asupra Moscovei inaintea unei reuniuni importante a ONU, dar nu a furnizat dovezi pentru a sustine aceasta teza, relateaza Reuters, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia a revendicat marti 'succese' ale recentei sale ofensive in estul Ucrainei, intr-un moment in care Kievul se asteapta la un atac rusesc de amploare odata cu apropierea unui an de la declansarea invaziei, relateaza AFP, EFE si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…