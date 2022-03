Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite au dat asigurari Kievului ca nu au "nicio obiectie" legata de transferul avioanelor de lupta poloneze in Ucraina, a afirmat sambata ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, intr-un mesaj scris transmis AFP, scrie AGERPRES.

Pentagonul a respins propunerea Poloniei de a-si transfera avioanele de lupta MiG-29 in Statele Unite pentru a fi livrate apoi in Ucraina, numind-o „neviabila", a declarat marti secretarul de presa al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN. Pentagonul este in legatura cu guvernul polonez in legatura…

Polonia a dezmintit informatiile aparute in presa, potrivit carora ar intentiona sa trimita Ucrainei avioane de lupta de fabricatie sovietica si sa primeasca la schimb aparate de lupta din SUA, transmite duminica agentia dpa, potrivit Newsweek. „Polonia nu va trimite avioane de lupta in Ucraina si nici…

Polonia a dezmintit informatiile aparute in presa, potrivit carora ar intentiona sa trimita Ucrainei avioane de lupta de fabricatie sovietica si sa primeasca la schimb aparate de lupta din SUA, transmite duminica agentia dpa, conform AGERPRES.

Statele Unite iau in considerare posibilitatea de a trimite avioane in Polonia daca Varsovia decide sa trimita la randul ei avioane de lupta in Ucraina, a declarat duminica secretarul american de stat, Antony Blinken, aflat intr-o vizita in Republica Moldova.

Statele Unite analizeaza posibilitatea unui acord cu Polonia pentru ca Varsovia sa furnizeze Ucrainei avioane de lupta din epoca sovietica, primind in schimb avioane de vanatoare americane F-16, au relatat sambata mai multe mass media americane, transmite AFP.

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca exista patru cai de descurajare a Federației Ruse, pe fondul amenințarii cu o noua invazie a Ucrainei, potrivit RBC și Rador.Potrivit oficialului, în primul rând, este nevoie de un mesaj coordonat din punct de vedere politic…

Kremlinul a acuzat luni NATO si Statele Unite de „exacerbarea" tensiunilor cu „isterie" prin decizia de a desfasura nave si avioane de lupta in Europa de Est si evacuarea de diplomati de la ambasada americana din Ucraina, pe fondul temerilor occidentale cu privire la un atac al Rusiei impotriva Ucrainei,…