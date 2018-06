Kievul susţine că hackeri ruşi pregătesc un atac cibernetic masiv în Ucraina Hackeri din Rusia infecteaza companii ucrainene cu un virus de tip malware pentru a crea terenul propice unui atac masiv, coordonat, a declarat marti pentru Reuters seful politiei cibernetice din Ucraina, Serhei Demediuk.



Hackerii vizeaza companii, banci si companii de infrastructura energetica, intr-un mod care sugereaza ca se pregatesc sa activeze malware-ul pentru un atac masiv, a mai spus Demediuk, adaugand ca politia ucraineana colaboreaza cu autoritati straine pentru a-i identifica pe piratii cibernetici.



Kremlinul a negat insa acuzatiile. 'Nu, nu este adevarat',…

Sursa articol: agerpres.ro

