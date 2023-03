Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul sefului administratiei prezidentiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, a declarat marti ca Kievul "nu are absolut nicio implicare" in atacurile de anul trecut asupra gazoductului Nord Stream si nu are informatii despre ceea ce s-a intamplat, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- Consilierul sefului administratiei prezidentiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, a declarat marti ca Kievul „nu are absolut nicio implicare” in atacurile de anul trecut asupra gazoductului Nord Stream si nu are informatii despre ceea ce s-a intamplat, relateaza Reuters.

- Informatii examinate de oficiali americani sugereaza ca atacul de anul trecut asupra gazoductului Nord Stream a fost comis de un grup pro-ucrainean, a relatat marti cotidianul New York Times, citat de Reuters.

- Rusia va cere convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre sabotajul comis in luna septembrie asupra gazoductelor Nord Stream, a anuntat miercuri misiunea rusa pe langa ONU, potrivit agentiei RIA, citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cele doua țari organizeaza exerciții militare pentru forțele aeriene intre 16 ianuarie și 1 februarie folosind toate aerodromurile militare din Belarus și au inceput luni exerciții armate comune care implica o „subdiviziune de brigada mecanizata”, a declarat ministerul apararii din Belarus, citat de…

- Un oficial al Ministerului rus de Externe a declarat vineri, 13 ianuarie, ca Belarus ar putea fi parte a conflictului armat din Ucraina, daca Kievul decide sa invadeze oricare dintre cele doua tari, a informat Reuters, preluata de Agerpres. Intr-un interviu acordat presei de stat de la Moscova, Aleksei…

- Rusia este deschisa dialogului cu Ucraina, cu conditia ca autoritatile de la Kiev sa accepte „noile realitati teritoriale” generate de ofensiva rusa, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, au informat AFP si Reuters, preluate de Agerpres. In timpul unei convorbiri telefonice cu presedintele…

- Unitatea Ucrainei contrasteaza puternic cu teama care predomina in Rusia, a afirmat presedintele Volodimir Zelenski, relateaza duminica Reuters și Agerpres . ”Sentimentul de unitate, de autenticitate, de viata insasi pe care il avem contrasteaza puternic cu teama care predomina in Rusia”, a spus Zelenski…