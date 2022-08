”Kievul se va zgudui!”. Ce amenință propaganda rusă după ce mașina Dariei Dughina a sărit în aer Propagandiștii ruși cer ca centrele decizionale din Kiev sa fie atacate, dupa se sambata seara mașina in care se afla Daria Dughina, fiica lui Aleksandr Dughin, ideologul președintelui rus Vladimir Putin, a sarit in aer in apropiere de Moscova. Postul de televiziune al Kremlinului Tsargrad TV anunța ca propagandista Federației Ruse, Margarita Simonian, redactor-șef Russia Today, a scris doar trei cuvinte pe canalul sau de Telegram prin care Kievul se va infiora. Margarita Simonian a scris ”Centre de decizie” de trei ori sugerand atacarea acestora, o idee susținuta și de alt jurnalist pro-Kremlin,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, i-a scris Inaltului reprezentant pentru afaceri externe al UE Joseph Borrell, transmitandu-i ca e esential ca in urmatoarele ore si zile europenii sa vada demersuri consistente din partea diplomatiei pentru a evita o catastrofa la Zaporojie. El argumenteaza…

- Peste 50.000 de oameni locuiesc in Enerhodar, orașul-satelit pentru centrala nucleara de la Zaporojie, din sudul Ucrainei. Se afla sub ocupație rusa de aproape șase luni, iar in ultimele saptamani traiesc cu teama constanta de atacuri in zona centralei, relateaza The Guardian. Atacuri de care Ucraina…

- Obiectivul Rusiei este capturarea completa a regiunii ucrainene Donbas, a reafirmat luni presedintele rus Vladimir Putin, la aproape jumatate de an de la declansarea unui razboi neprovocat impotriva Ucrainei, relateaza DPA. In fata invitatilor externi la un forum militar anual organizat in apropiere…

- Dupa exploziile care au avut loc, marti, la baza aeriana din Novofedorivka (Crimeea), liderul tatar Refat Ciubarov i-a sfatuit pe invadatorii rusi sa paraseasca peninsula anexata in 2014 , scrie agenția de presa RBC., citata de Rador. „Cetațeni ai Rusiei, ați primit un prim ‘apel’, care va spune ca…

- Ucraina cauta o oportunitate de a vorbi direct cu liderul chinez Xi Jinping pentru a ajuta la incheierea razboiului sau cu Rusia, a declarat presedintele Volodimir Zelenski intr-un interviu aparut joi in South China Morning Post, transmite Reuters. Liderul ucrainean a indemnat China sa isi foloseasca…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a emis duminica seara decretele prin care i-a eliberat din functie pe șeful Serviciului de Securitate de Stat și pe procurorul general al Ucrainei, relateaza Reuters. Liderul de la Kiev spune ca oficiali din institutiile conduse de Ivan Bakanov și Irina Venediktova…

- Vineri, Kremlinul a estimat ziua cand s-au implinit 100 de zile de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, ca isi va atinge „toate obiectivele” acestei „operatiuni speciale militare”, care, in opinia sa, a dat deja „unele rezultate”, transmit agențiile de presa EFE si AFP. „Multe localitati au fost eliberate…

- Cu greu și-ar fi putut folosi președintele rus, Vladimir Putin, discursul de Ziua Victoriei, din 9 mai, o sarbatoare anuala care marcheaza capitularea naziștilor in fața sovieticilor, pentru a declara victoria in campania sa militara impotriva Ucrainei. Nici nu a profitat de ocazie pentru a declara…