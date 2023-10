Stiri pe aceeasi tema

- Fortele aeriene ucrainene au doborit vineri noaptea 30 de drone Shahed produse in Iran, din cele 40 cu care Rusia a atacat sudul si centrul Ucrainei, au anuntat simbata oficiali civili din regiunile vizate si surse militare, conform agentiei Reuters. Comandamentul ucrainean de sud a comunicat ca 20…

- Razboi Ucraina, ziua 584. Fortele aeriene ucrainene au doborat vineri noaptea 30 de drone Shahed produse in Iran, din cele 40 cu care Rusia a atacat sudul si centrul Ucrainei, au anuntat sambata oficiali civili din regiunile vizate si surse militare.

- Fortele aeriene ucrainene au doborat 16 din cele 20 de drone "Shahed", de fabricatie iraniana, lansate de Rusia in cursul noptii in cel de-al cincilea atac din aceasta saptamana asupra regiunii sudice Odesa, unde se afla porturile de la Dunare aflate in imediata apropiere de granita cu Romania, relateaza…

- Fortele aeriene ucrainene au doborat 16 din cele 20 de drone "Shahed" de fabricatie iraniana, lansate de Rusia in timpul noptii, in cel de-al cincilea atac din aceasta saptamana asupra regiunii Odesa, au informat vineri oficiali locali si militari citati de agentia Reuters.

- Trupele ruse au lansat un nou atac masiv cu drone asupra regiunii ucrainene Odesa, in noaptea de miercuri spre joi, o persoana fiind ranita in timpul bombardamentelor. Seful Administratiei Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, a precizat ca rusii au atacat sudul regiunii cu drone de tip Shahed. „Acesta…

- Imaginile geolocalizate distribuite pe 5 septembrie de mai multe surse au aratat ca forțele ruse lovesc poziții ucrainene la nord-vest și vest de Robotyne, in regiunea Zaporojia. Potrivit celui mai recent raport al Institutului pentru Studierea Razboiului, acesta indica faptul ca forțele ucrainene au…

- Forțele armate ale Ucrainei au facut progrese „semnificative din punct de vedere tactic ” de-a lungul a doua linii majore de atac, potrivit analiștilor occidentali, Kievul susținand ca panica se instaleaza in randul forțelor ruse și rata dezertarilor este in creștere, scrie The New York Times.…

- Fortele aeriene ucrainene anunta vineri, 14 iulie, ca au doborat 16 dintre cele 17 drone explozive lansate de Rusia in noaptea de joi spre vineri, relateaza AFP. Rusia a ”atacat Ucraina cu 17 drone de lupta de fabricatie iraniana (de tip) Shahed 136/131 din sud”, acuza intr-o postare pe pagina sa de…