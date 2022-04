Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au exclus o vizita a presedintelui german Frank-Walter Steinmeier la Kiev, oficialii ucraineni s-au repliat din mers și l-au invitat in schimb pe cancelarul german Olaf Scholz, transmite miercuri dpa. „Am comunicat faptul ca presedintele meu si guvernul ar fi foarte fericiti daca cancelarul…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier, criticat din cauza relatiilor pe care le-a intretinut in ultimii ani cu Rusia, a dezvaluit marti ca a propus sa efectueze o vizita in Ucraina impreuna cu alti sefi de stat, dar ca a fost respins de catre Kiev, relateaza AFP. Frank-Walter Steinmeier dezvaluie…

- Presedintele german Walter Steinmeier, care a fost criticat pentru relatiile sale din ultimii ani cu Rusia, a declarat marti ca s-a oferit sa se deplaseze in Ucraina cu alti sefi de stat, dar ca i s-a transmis ca vizita sa nu este binevenita la Kiev.

- China este presata sa iși foloseasca influența pe care o are asupra Rusiei pentru a opri bombardamentele. Președintele chinez Xi Jinping i-a avertizat pe liderii francez și german ca sancțiunile impuse Rusiei ar putea trage in jos economia globala, in timp ce Europa a intensificat o campanie de lobby…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, intr-o discutie telefonica cu cancelarul german Olaf Scholz, ca dialogul in favoarea pacii cu Ucraina nu este posibil decat daca ‘toate cererile rusesti’ sunt acceptate de catre Kiev, relateaza AFP. ‘Rusia este deschisa dialogului cu partea ucraineana, precum…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a sunat joi pe omologul sau belarus, aliatul sau Aleksandr Lukasenko, pe care l-a informat ca urma sa lanseze o operatiune militara in Ucraina, anunta presedintia belarusa. "Catre ora (locala) 5.00 (6.00, ora Romaniei), o conversatie la telefon a avut loc intre presedintii…

- Nu ar trebui sa existe nicio indoiala: va exista un raspuns puternic la sancțiuni, nu neaparat simetric, dar bine calculat și dureros pentru partea americana, a precizat Ministerul rus de Externe intr-un comunicat de presa, citat de AFP și Tass.Președintele american Joe Biden a anunțat marți seara impunerea…

- Un sondaj realizat la cererea CNN arata ca jumatate dintre ruși considera justificata decizia Moscovei de a utiliza forța militara pentru a impiedica Kievul sa adere la NATO. In același timp, 36% dintre respondenți considera ca este necesara intervenția armata pentru „reunirea celor doua țari”. Unu…