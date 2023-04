Stiri pe aceeasi tema

- Kievul precizeaza, in notele de protest transmise catre Bruxelles și Varșovia, ca limitarea importurilor de grau ucrainean este „categoric inacceptabila”, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.„Astfel de restrictii, oricum ar fi justificate, nu respecta Acordul de Asociere intre Ucraina si UE,…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat sambata ca a inaintat note de protest Poloniei si Uniunii Europene, apreciind ca limitarea importurilor de grau ucrainean este "categoric inacceptabila", transmite Reuters. Ministrul de externe al Ucrainei, citat de dpa, a salutat insa acordul in aceasta privinta…

- Polonia si Ungaria au decis sa interzica importurile de cereale si alte alimente din Ucraina pentru a proteja sectorul agricol local, au declarat sambata cele doua guverne, dupa ce o avalansa a ofertei a redus preturile in intreaga regiune, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Ucraina si-a exprimat…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a avut joi convorbiri telefonice cu omologii sai din China si Statele Unite, in conditiile in care Beijingul - considerat mai degraba apropiat de Rusia - a anuntat recent ca are un plan de pace, relateaza CNN. Dmitro Kuleba a declarat intr-un tweet ca el…

- Premierul sarb Ivica Dacic a respins in termenii cei mai fermi o declaratie a presedintei Maia Sandu cu privire la posibila implicare a unor cetateni sarbi in actiuni subversive menite sa destabilizeze Republica Moldova, conform unor presupuse informatii ucrainene despre existenta unor planuri ale Rusiei…

- Rusia a respins marți o acuzație a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit careia Moscova comploteaza pentru a destabiliza fosta republica sovietica, transmite Reuters . Presedinta Moldovei, Maia Sandu, a reclamat luni ca Rusia intentioneaza sa recurga la sabotori straini pentru a inlatura…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi la Bruxelles, in plenul Parlamentului European, ca apararea teritoriului ucrainean impotriva invaziei ruse reprezinta de asemenea si apararea Europei, relateaza AFP.Ne aparam impotriva celei mai antieuropene forte din lumea moderna, a declarat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Bruxelles, pentru a participa la un summit european, relateaza AFP. "Bine ati venit acasa, bine ati venit in UE", ii transmite joi, intr-un mesaj postat pe Twitter, presedintele Consiliului European Charles Michel presedintelui ucrainean Volodimir…