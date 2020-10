Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a anuntat luni ca i-a inmanat ambasadorului Ungariei la Kiev o nota de protest in legatura cu ceea ce institutia descrie drept "agitatie politica" a unor oficiali ungari in favoarea unui partid care a contestat alegerile locale de duminica, informeaza Reuters. Ministerul a precizat intr-un comunicat ca oficiali ungari i-au indemnat pe ucrainenii ce locuiesc in regiunea ce se invecineaza cu Ungaria sa voteze pentru Partidul Ungurilor, actiune ce incalca legislatia ucraineana. "Ministerul Afacerilor Externe a cerut prompt partii ungare sa respecte legislatia…