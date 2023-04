Stiri pe aceeasi tema

- Kievul afirma ca etapa pregatitoare a ofensivei sale sale de primavara se termina, in timp ce bilantul persoanelor ucise in urma atacului rusesc cu rachete de vineri a crescut la 26 de morti, relateaza France Presse.

- Ucraina acumuleaza trupe și echipamente in apropiere de Bahmut, ceea ce sugereaza ca Kievul se pregatește sa organizeze o batalie masiva in zona, a declarat luni Andrei Marochko, un locotenent-colonel in retragere din Miliția Populara a așa-numitei Republici Populare Lugansk, scrie agenția de presa…

- O unitate speciala a serviciului ucrainean de informații SBU a distrus un lansator de rachete rusesc, care poate trage cu proiectile termobarice, chiar in momentul in care efectua bombardamente asupra pozițiilor ucrainene. Imaginile au fost postate pe rețelele sociale.„Soldații Centrului pentru Operațiuni…

- Bilantul cutremurelor care au devastat Turcia si Siria a depasit 21.000 de morti, la aproape 100 de ore dupa primul si cel mai puternic seism, care a ingenuncheat doua tari si a mobilizat o lume. Cel puțin 78.124 de persoane au fost ranite in ambele țari, potrivit autoritaților. Cutremurul cu magnitudinea…

- Un nou cutremur violent, cu magnitudinea de 7,7, a lovit luni la pranz centrul Turciei, a anunțat Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean, preluat de Reuters, scrie Hotnews. Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 grade s-a produs luni in regiunea Turciei Centrale, a anunțat Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean…

- Cei mai inalti responsabili ai Uniunii Europene s-au reunit vineri la Kiev pentru a-si afisa sprijinul fata de procesul de aderare a Ucrainei la blocul comunitar, intr-un moment in care atacurile se intensifica in estul tarii, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.