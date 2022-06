Kievul pierde teren, în timp ce SUA și aliații lor se ceartă pe tema obiectivelor reale ale războiului La inceputul Razboiului din Vietnam președintele Lyndon Johnson l-a intrebat pe unul dintre cei mai importanți generali ai sai de ce ar fi nevoie „pentru a se face treaba”. Raspunsul nu prea i-a fost de folos, intrucat generalul i-a cerut sa-i defineasca mai intai respectiva treaba. Ceva mai tarziu, un studiu realizat de Casa Alba definea victoria in Vietnam drept „a-i demonstra Vietcongului ca-i este imposibil sa caștige”, scrie Financial Times , citat de Rador. Acum, cand sprijina Ucraina in razboiul ei cu Rusia, puterile occidentale sunt tentate din nou sa defineasca victoria drept ne-infrangere.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

