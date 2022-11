Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile instalate la Moscova in Zaporojie au inceput sa integreze centrala nucleara sub jurisdicția operatorului rus Rosenergoatom. Statele Unite au salutat revenirea Rusiei la respectarea acordului privind export de cereale ucrainene si au solicitat reinnoirea sa.

- Turcia isi va continua eforturile pentru acordul asupra exportului cerealelor la Marea Neagra in ciuda ezitarilor Rusiei, a declarat luni, 31 octombrie, presedintele Turciei, Tayyip Erdogan dupa ce Moscova si-a suspendat participarea la aceasta initiativa in weekend, informeaza Reuters și Agerpres .…

- Presedintele american Joe Biden a reactionat dupa decizia Rusiei de a suspenda acordul privind exporturile de cereale din porturile ucrainene, precizand ca nu exista niciun motiva sa faca asta, informeaza AFP, preluata de Agerpres."Este pur si simplu scandalos. Nu exista niciun motiv sa faca asta",…

- Rusia și Ucraina au facut sambata un schimb de prizonieri de razboi, in total 102 persoane fiind eliberatei, au confirmat atat Moscova, cat și Kievul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Rusia s-ar putea pregati pentru un atac „sub steag fals” asupra centralei hidroelectrice Kakhovka, situata in apropierea orașului Herson din sudul țarii, a declarat un think tank cu sediul in SUA, citat de Sky News . In ultima sa actualizare, Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) a declarat ca…

- Ucrainenii din orașul Melitopol, regiunea Zaporojie, care este sub ocupația rușilor, se tem ca vor fi chemați sub arme de Moscova, in urma unui referendum privind aderarea la Rusia, la care unii locuitori au fost forțați sa voteze sub amenințarea armelor, a declarat luni, 26 septembrie, primarul exilat…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al lui Putin, spune ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, transmite Reuters . In prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Medvedev a mai declarat intr-un…

- Liderul cecen a fost adus de Putin la intalnirea cu președintele Turciei drept ”reprezentant al Rusiei musulmane”, dar a primit un rol decorativ Unul dintre cele mai viralizate personaje ale razboiului din Ucraina, Razman Kadirov, a inceput sa-i irite pe apropiații lui Putin și mai ales, potrivit relatarilor…