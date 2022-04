Stiri pe aceeasi tema

- Kievul va abandona negocierile cu Moscova daca militarii sai, baricadati in vastul complex siderurgic Azovstal din Mariupol, in sud-estul Ucrainei, sunt ucisi de armata rusa, a reiterat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP. „Daca oamenii nostri sunt ucisi la Mariupol si daca…

- Razboiul din Ucraina „poate fi incheiat prin discuții directe” intre președinții Ucrainei și al Rusiei, a declarat joi Mihailo Podoliak, unul dintre principalii consilieri ai lui Volodimir Zelenski. Mihailo Podoliak a declarat ca așteapta in zilele urmatoare o evaluare despre cum se desfașoara ofensiva…

- Razboiul din Ucraina nu mai continua deloc in modul in care Rusia se aștepta. Kievul trebuia cucerit in cateva zile, conform planurilor facute de oficialii ruși, insa rezistența ucrainenilor a fost o surpriza pentru ei. In acest sens, pierderile inregistrate de Rusia sunt unele destul de mari fața de…

- Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a publicat joi, pe pagina personala de Facebook, un mesaj emotionant la o luna de la inceperea razboiului in Ucraina, declansat de Rusia, prezentand un bilant devastator. „In urma cu exact o luna, am fost treziți de sunetele exploziilor…

- Șeful diplomației de la Moscova a mai precizat ca in acest moment este discutat serios statutul de neutralitate al Ucrainei, scrie Reuters.Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat miercuri ca discuțiile de pace cu Ucraina nu au fost ușoare, dar ca exista speranța de a ajunge la un compromis.„Negocierile…

- Doi jurnalisti danezi au fost raniti sambata, 26 februarie, dupa ce au fost impușcați in nord-estul Ucrainei, dar viata lor nu este in pericol, a anunțat cotidianul danez Ekstra Bladet , unde cei doi sunt angajați ca freelanceri, potrivit Agerpres .Reporterul Stefan Weichert si fotograful Emil Filtenborg…

- Președintele francez Emmanuel Macron are programata luni o intalnire la Moscova cu Vladimir Putin pentru a discuta pe fondul ingrijorarilor legate de posibila invazie a Ucrainei. Toți ochii sunt ațintiți pe dialogul celor doi, despre care Macron spera sa fie unul eficient. Emmanuel Macron are programata…