- Și-au dorit sa fie cunoscuți și au reușit. Rombi și Bombi, cele doua personaje animate au lansat single-ul de debut „Rom Bim Bom”. Rombi, vulpea portocalie, și Bombi, pisica neagra, au cucerit deja TikTok-ul, dar și țari precum Rusia, Armenia, Ucraina, Belarus și Kazahstan. Mai mult, „Rom Bim Bom”,…

- UE intentioneaza sa extinda masiv productia de energie regenerabila si de hidrogen, pe parcursul acestui deceniu, pentru a deveni ”neutra fata de mediu”, respectiv ca bloculor celor 27 de state membre sa nu mai emita gaze cu efect de sera. Unul dintre obiectivele Comisiei Europene este ca pana in 2030…

- PodcasturiExpert: Despre sinceritatea relațiilor moldo-ucrainene Dupa recenta vizita a președintelui Maia Sandu la Kiev, mai mulți experți de la Chișinau au vorbit despre relansarea relațiilor moldo-ucrainene și despre complexitatea lor. Comentatorul politic Ion Tabarța a vorbit in studioul…

- CHIȘINAU, 11 ian - Sputnik. Președintele Moldovei Maia Sandu și liderul ucrainean Vladimir Zelenski vor semna o serie de documente bilaterale in urma discuțiilor care vor avea loc la Kiev pe 12 ianuarie. Acest lucru a fost anunțat luni de catre biroul președintelui Ucrainei. „Președintele…

- CT BUS anunta publicul calator ca, incepand de luni, 11 ianuarie 2021, intra in circulatie linia 14, pe ruta Zona Industriala Sat Vacanta ndash; Complex Comercial VIVO.Traseul este deservit, in prima saptamana, de 6 miniautobuze cu o frecventa de 15 minute in zilele lucratoare, respectiv 17 minute in…

- Euronews Romania este primul proiect de acest tip lansat in Uniunea Europeana si va fi construit pe baza unei televiziuni deja existente, UPB Sigma TV. Editia in limba engleza a Euronews este deja disponibila pentru milioane de romani, insa noul proiect isi propune sa aduca publicului local un mix relevant…

- · Banca UE și ProCredit coordoneaza o linie de credit de 20 de milioane de euro pentru recuperarea IMM-urilor din Moldova in urma crizei COVID-19.· BEI și Grupul ProCredit convin asupra unor linii de credit similare in Ucraina (25 de milioane de euro) și Georgia (10 milioane de euro), aducand un suport…