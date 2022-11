Kievul, la un pas de colaps. Anunțul primarului Vitali Kliciko Autoritatile din Kiev fac tot posibilul pentru a se asigura ca energia, caldura si comunicatiile nu vor disparea din cauza actiunilor Rusiei, a anuntat primarul Vitali Kliciko, conform site-ului ucreainean de știri ukrinform.net. „Facem totul pentru a preveni acest lucru, dar sa fim sinceri, dusmanii nostri fac totul pentru a lasa orasul fara caldura, fara electricitate, fara alimentare cu apa”, a spus el, intrebat despre posibila pana de curent la Kiev. Kliciko a mentionat ca autoritatile orasului Kiev iau in considerare diferite scenarii, astfel incat sa fie pregatite pentru orice eveniment.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

