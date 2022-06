Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de militari ucraineni și mercenari straini, care s-au predat la mijlocul lunii mai la Mariupol, au fost transferați in Rusia in cadrul unei investigații incepute acolo, a declarat o sursa oficiala pentru agenția de presa de stat rusa, TASS, citata de The Guardian . ”Peste 1.000 de oameni…

- UPDATE 3 Ministerul rus al Apararii a declarat ca s-a convenit asupra unui coridor umanitar pentru evacuarea soldaților ucraineni raniți de la uzina siderurgica Azovstal din Mariupol catre orașul Novoazovsk, controlat de Rusia. „S-a ajuns la un acord privind evacuarea raniților”, a transmis, luni, ministerul…

- Putin continua atacul brutal asupra uzinei Azovstal. Mai multe imagini arata ”bombe incendiare cu fosfor” rusești plouand asupra ultimului bastion ucrainean din Mariupol, exact dupa ce țara a caștigat Eurovisionul, iar solistul trupei a facut un apel pent

- S-au dus lupte intense in regiunea Herson, miercuri, in timp atacurile trupelor rusești, susținute de tancuri și artilerie, au continuat și la uzina Azovstal din Mariupol, unul dintre cele mai atacate orașe din Ucraina. Kievul a propus sa elibereze soldați ruși capturați, la schimb pentru luptatorii…

- Kievul a facut o noua propunere Moscovei in ceea ce privește zecile de soldați ucraineni inca blocați in uzina Azovstal din Mariupol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Nu exista niciun acord intre Ucraina si Rusia asupra infiintarii unui coridor umanitar care sa permita evacuarea de civili blocati impreuna cu soldati ucraineni in complexul metalurgic asediat Azovstal din Mariupol, in sud-estul Ucrainei, a atentionat luni Kievul, informeaza AFP si Reuters. ‘Declar…

- Rusia pregatește asaltul final asupra orașului Mariupol, aflat sub asediu neintrerupt din 5 martie, cand a fost complet incercuit. Statul major al Ucrainei relatase dimineața ca forțele ruse au pornit atacuri asupra fabricii siderurgice Azovstal și a portului.

- Trupurile soldaților ruși sunt transportate cu ambulanțele in Belarus și incarcate in trenurile rusești. Dupa apariția in public a unor imagini cu astfel de scene, rușii au inceput sa incarce morții noaptea, pentru a nu atrage atenția, a relatat un cadru medical din Belarus, pentru Europa Libera. La…